登録者75万超人気カップルYouTuber、彼氏の「愛は重くない？」質問にぶっちゃけ　「私は嬉しいです」

チャンネル登録者数75万超の人気カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」が、2025年9月28日にYouTubeを更新。視聴者からの質問に答えた。

「これからも重くいくね」

いちろーさんとゆりなさんによるYouTubeチャンネル「ゆりいちちゃんねる」は、2017年7月に開設。25年7月には交際9年を迎えたことを報告していた。

9月24日に公開した動画では、「しばらく距離を置いていました」と告白。同棲してから5～6年になるという二人は「いったん別々に過ごしてみる時間を作ったら、新しいことが見えてくるんじゃないかな」と、一人で過ごす時間を増やしたという。ゆりなさんは一人時間を満喫したと語ったが、いちろーさんは「原動力が湧いてこない」といい、ゆりなさんのことで頭がいっぱいだったと明かしていた。

9月28日の動画では、視聴者からの質問に答える形で、改めて距離を置いていた期間について語った。

「距離を置いていたのはどれくらいですか？」との質問に、いちろーさんは「1か月くらいじゃないかな」と回答。ゆりなさんが「1か月まるまる別居とか、そういうわけではなくて」と付け加えると、いちろーさんが「そうだったら死んじゃうよ、俺」「枯れちゃうよ、俺」と笑った。続けて、ゆりなさんは「一緒に住みながら別々の行動をする。そういう距離の取り方でした」と説明した。

また、「いちろーくんの愛が重く感じませんか？」との質問に、ゆりなさんは「全然感じないです。私は嬉しいです。重ければ重いだけ嬉しいので」と回答。いちろーさんはガッツポーズし、「これからも重くいくね」とゆりなさんを見つめて笑っていた。