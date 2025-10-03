J-CAST ニュース

麻雀「卓上の魔術師」園田賢44歳、結婚報告　最高位戦研修生になった新妻と...2ショ大反響「なんてお美しい」

2025.10.03 17:08
エンタメ班
   麻雀のプロリーグ・Mリーグでは「赤坂ドリブンズ」に所属する、プロ雀士の「卓上の魔術師」こと園田賢さん（44）が、2025年9月30日、YouTubeの生配信で結婚を発表した。

交際期間は2～3年

   園田さんはYouTubeで「この度、皆さんに重大発表があります」と切り出し、「私、園田賢、結婚しました！」と発表した。

   入籍は9月20日だったという。交際期間は2～3年だそうで、お相手はもともとは「麻雀プロではなかった」。しかし「麻雀はめちゃくちゃ好きで、この前、最高位戦のプロテストを受けまして」「研修合格しました」と明かした。

   園田さんは10月1日にXを更新し、改めて結婚を報告。「先日9/20に最高位戦研修生の山崎南湖さんと入籍しました！！」と、2ショットを添えて投稿した。

   Xユーザーからは「おめでたいです！ もっと強くなりそう...！」「そのけんさんおめでとうございます！ 奥様綺麗すぎるな？！」「とんでもなく綺麗な奥さんやな！」「なんてお美しい奥様なんだ！！！！！！ 園田さんおめでとうございます」などのコメントが寄せられている。

