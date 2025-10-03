「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、米メディア指摘「ポジション変更すべき」...韓国メディアはショック「こんな酷評受けるとは」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2025年10月3日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を公開し、米メディアがイのポジション変更を訴えたことにショックを隠さなかった。

4年連続ポストシーズン進出逃し監督解任

同メディアが紹介したのは、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」（ウェブ版）の記事だ。

「ジ・アスレチック」は、チームは再建の時を迎えているとし、その一環として外野守備の強化を挙げたという。

ジャイアンツは今シーズン、ナ・リーグ西地区3位に終わり、4年連続でポストシーズン進出を逃した。米メディアによると、24年シーズンからチームを率いるボブ・メルビン監督（63）は、9月29日に解任された。

「OSEN」は、「ジ・アスレチック」の記事を引用しながら、イが置かれている状況を客観的に分析。「ポジションを変更すべき、イ・ジョンフがこんな酷評を受けるとは...」などのタイトルで記事を展開した。

記事では「4年連続ポストシーズン進出を逃したサンフランシスコは、シーズン終了直後にボブ・メルビン監督を解任し刷新に乗り出した」とし、「大リーグで初のフルタイムシーズンを終えたイ・ジョンフに対し、米メディアから、センターを外れて、ライトかレフトにポジションを変更すべきだという意見が出た」と解説した。

イは大リーグ1年目の24年シーズンは、5月に左肩を負傷して戦線離脱した。6月に手術を受け、そのままシーズンを棒に振った。24年の出場は、わずか37試合にとどまった。