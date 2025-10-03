ホリエモン、オズワルドに「お前らクソ芸人ども」→伊藤が反応　「野菜」めぐり応酬、ほかの芸人も参戦

ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏とお笑いコンビ・オズワルドが、「野菜」を巡ってX上で応酬を繰り広げている。

オズワルド畠中悠さんが2025年10月2日、「野菜」に関する発言で堀江氏から批判を受けたエピソードをラジオで話すと、堀江氏も翌3日、「野菜で健康とか言ってると、また病気になるぞ」とXで反応。これに対し、相方の伊藤俊介さんも参戦している。

堀江氏、伊藤さんに「フォロワー360万人舐めんなよ笑」

オズワルドは2日、ラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演。24年2月に腎臓がんの手術を受けたと公表していた畠中さんは、この日、「野菜」を巡って堀江氏から批判を受けた経緯を説明した。

畠中さんによれば、手術後に復帰したラジオで、「野菜とかをこれから食べるようになるから、今までより体に気をつけて健康になるんじゃないですか」という趣旨の発言をしたという。この内容がネットニュースになると、堀江氏が引用リポストで「野菜食べて健康ってバカみたいな信仰だよな」と反応したという。

これに対し、伊藤さんは「あのニュースを見つけてくるって、ホリエモンは『野菜』でエゴサーチしてないと無理なレベル」とコメント。

さらに畠中さんは、最近放送されたテレビ番組で、この野菜を巡るエピソードを話したところ、再び堀江氏から「まだ野菜とか言ってんのかよ笑」という反応があったとも明かした。

こうした畠中さんのラジオ発言を報じた記事を受け、堀江氏は3日にXで持論を展開した。

「野菜で健康とか言ってると、また病気になるぞ。。ちゃんと学べ予防を。真面目に学ばずに諫言する人を茶化すのがお前らクソ芸人どもなんだよ」

この投稿に対し、畠中さんは「もういいって！！！！」と引用リポストで反応。また伊藤さんも、「この方は『野菜』でエゴサーチしているので、畠中にはこれから野菜を『ヤンチャイ』という隠語で表すようにさせます」とコメントした。

堀江氏は伊藤さんの投稿を受け、「そんなのすぐにチクリ入るから無駄だよ。フォロワー360万人舐めんなよ笑」と応じている。

またお笑いコンビ・しずるの純さんも、堀江氏の「クソ芸人」投稿に反応。引用リポストでつぎのように指摘した。

「堀江さん、諫めて下さることはありがたいことなんですが、『クソ』とか強い言葉浴びせられると正直胸に悪いですよ。それこそ、聞いていて心が不健康になります。心も体も健康でいたい僕はそう思いました」

これに対して堀江氏は、「クソな発言しなきゃいいだけでは？」と返答している。