「1型糖尿病」患い32年、コージー冨田が視力障害を赤裸々　外出は肩を借り...「めちゃくちゃ怖い」場面とは

2025.10.03 19:35
エンタメ班
   ものまね芸人のコージー冨田さん（58）が、2025年9月30日に公開されたYouTube動画に登場し、「1型糖尿病」によって視力低下したことでの苦労を赤裸々に伝えた。コージーさんのものまねレパートリーは、タモリさんをはじめ、笑福亭鶴瓶さん、鈴木雅之さんなどで知られる。

  • コージー冨田さんのX（＠CozyTomita）より
  • YouTubeチャンネル「宮迫ですッ!【宮迫博之】」で2025年9月30日に公開された動画より
  • コージー冨田さんのインスタグラム（＠cozy.tomita）より
  • コージー冨田さんのインスタグラム（＠cozy.tomita）より
コンビニへ行くにも「誰かに頼まないといけない」

   コージーさんは、元雨上がり決死隊・宮迫博之さん（55）のYouTubeチャンネルで公開された「視力を失ってもなお、芸人を続けるコージー冨田に話を聞いてみた」という題の動画に出演した。冒頭にはテロップで、「26歳で1型糖尿病を患い 近年になり症状が悪化 6年ほど前から『ほとんど目が見えていない』ことを公表」と紹介された。

   宮迫さんは、5月にABEMA番組に出演したコージーさんを振り返り、「白いモヤがかかったように見えるって、半透明のビニールみたいな」「新ネタが作りづらいっていうのはちょっと響きましたね、見えなかったらそうですもんね」などとコメントした。

   コージーさんは視力を完全に失ったわけではないものの、ぼやけたように感じるといい、「特に右目が見えない」。外出する際は人の肩を借りて杖をついて歩き、「ちょっとコンビニ行きたいなと思っても誰かに頼まないといけない」という。

   「1人では怖すぎますもんね」という宮迫さんに、「怖い。商店街のこっちから向こうに渡るの、めちゃくちゃ怖いから」と応じていた。

1番の不便は初めて行くステージの位置確認「何歩あるいたら...」
