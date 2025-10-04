母は小谷実可子...19歳・宮下結衣、かわいさ限界突破なキャミ姿＆浴衣姿「今年の夏の思い出」ショット

ソウル五輪シンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）のソロ・デュエット銅メダリスト、小谷実可子さんの娘で俳優の宮下結衣さん（19）が2025年9月30日、自身のインスタグラムを更新。カチューシャ姿や浴衣ショットなど、夏の思い出を披露した。

宮下さんは、TBS系ドラマ『ラストマン―全盲の捜査官―』（23年）や日本テレビ系『なんで私が神説教』（25年）などの出演で知られる。

「沢山の人に出会えた幸せな夏でした」

宮下さんは、「今年の夏の思い出」と記し、東京ディズニーリゾートを満喫する様子や浴衣姿、海岸でのバックショットなど6枚の写真を投稿。「行きたいところにたくさん行けて、沢山の人に出会えた幸せな夏でした」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ボーダーのトップスと黒いボトムスを着用。ディズニーリゾートの景色をバックに、カチューシャをつけ、笑顔をみせていた。3枚目では、笑顔の浴衣ショットを披露していた。4枚目では、半袖と白いミニスカートを着用。海に足をつけ、少し腕を広げたバックショットを披露していた。

この投稿には、「めっちゃめっちゃ可愛い」「天使だ～」「可愛すぎる」「どれも似合っててもの凄く可愛い」「かわいい結衣ちゃんの姿を見れて幸せ」といったコメントが寄せられていた。