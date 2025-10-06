「今はSKE48に風が吹いている」　新チームに演目変更...変化の1年、熊崎晴香＆佐藤佳穂に聞くグループ18年目の展望【インタビュー】

名古屋・栄を拠点に活動するSKE48は2025年10月5日、発足から丸17年を迎えた。12～13日には名古屋市内で17周年記念コンサートを予定している。新チーム発足や演目の変更など、グループにとって大きな変化が訪れた1年でもあった。

9月に新曲「Karma（カルマ）」を発売したばかり。インタビュー後半では、ダブルセンターを務める熊崎晴香さん（28）と佐藤佳穂さん（28）に、18年目に向けた展望を語ってもらった。（聞き手・構成：J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

リーダーの役割離れて「あんなに笑ってる佳穂ちゃん見たことない」

―― 25年1月、約12年ぶりとなるチーム変更が発表され、4月から新チームが発足しました。熊崎さんは、E→S、佐藤さんはE→KⅡに異動しました。雰囲気は変わるものですか。

佐藤： 変わりますよね......！

熊崎： かなり変わります。同期がいない環境に慣れていなかったので、存在の大きさに気づかされました。Team Eでは先輩や同期がいる中で活動してきましたが、Team Sでは自分が一番先輩、年齢も一番上です。最初はすごくふわふわした感じだったのですが、Team Sの子は結構「我が道を行く」というか、自分のプロデュース力が高く、自分のやりたいことがしっかりしている子が多いので、そういったものを生かしていけたらいいと思っています。8月まで（チーム別に）行っていた「SKE48 SUMER Tour 2025」もアイドルをテーマにしたセットリスト（曲順）にさせてもらったり、みんなとの距離を縮めることができています。リーダーの相川暖花ちゃん（21）が、とっても明るい性格なので、大きく盛り上げてくれています。この勢いを、「SKE48 17th Anniversary Festival 2025」に向けて持っていけたらと思います。

―― 佐藤さんはTeam E時代、須田亜香里さん（33、22年卒業）の後任としてリーダーを務めていました。リーダーの肩書きがなくなったことを含めて、様子は変わったのではありませんか。

佐藤： やはりリーダーでなくなるというのがすごく大きく、肩の荷がだいぶ下りました。ファンの方が（異動後の）Team KⅡ公演の私を見て最初に言ったのが「なんか知らない佳穂ちゃんがいた」。リーダーになってから私を推してくれた方が今の私の姿を見たときに「あんなに伸び伸びやってて、あんなに笑ってる佳穂ちゃん見たことない」とも言っていました。私としても、そこまで変化があるようには感じていませんでしたが、表情が優しくなったと言ってくださることが多いので、やはりTeamEのときは「しっかりしなきゃ」という気持ちがずっとあったのだと思います。引っ張られた糸を緩めることができたというか......。

―― 熊崎さんと同様、異動先では後輩メンバーの方が多いですね。

佐藤： TeamEでリーダーになったときは先輩が10人ぐらいいて、すごく後輩の立場でしたが、KⅡになったら3人しか先輩がいなくて......。KⅡの劇場公演でセンターを務めることもあり、後輩に背中を見せる立場として、きちんとしなきゃという気持ちを持ちつつ、楽しくやれています。KⅡのメンバーはみんな個性が強いので、そこでためらわずに自分を出せる、というのも過ごしやすさだと思います。

―― なるほど......！アイドルと会社員を直接比較はできないかもしれませんが、役職がつかないベテランが、一番伸び伸びできる感じがしますね。

佐藤： ちょっと好き勝手やってもいいかな、っていう（笑）。