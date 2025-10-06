自民党総裁選終えた小泉進次郎氏、公開した記念写真に違和感？　「不在」の面々にネット注目

自民党の総裁選終了後に小泉進次郎農水相が公開した記念写真が、思わぬ方向で注目を集めている。

小泉氏「みんな本当に最高でした。感謝しかありません」

自民党の総裁選では、高市早苗前経済安全保障担当大臣との決選投票で敗れた小泉氏。総裁選終了後の4日夜、小泉陣営の集合写真を添え「最高のチームに支えられた総裁選2025が終わりました。結果は二位。全ては私の力不足です」と振り返った。

選挙戦を支えたメンバーについては、「共に戦ってくれた仲間たちは、議員も秘書もインターンもボランティアも、みんな本当に最高でした。感謝しかありません」とし、「声援を送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました！」と感謝をつづっている。

こうした中、注目を集めたのは写真の左上に写った人物の姿だ。カメラに向かって笑顔を浮かべる小泉陣営の面々が並ぶ中、画面の左から三番目に並んだネイビーのハイネックトップスを着た明るいブラウンのショートカットの女性が、カメラから顔を背けるように向かって左を向いているように見える。

女性の顔や表情などは見えないが、インターネット上では服装やヘアスタイルから、三原じゅん子・こども政策担当相ではないかとの声が上がった。カメラに顔をそむけるような形となった理由はわからないが、「ここに隠れているの三原じゅん子ですか？」「勝ってれば最前列に来てただろうな」などの憶測を呼んだ。