ドジャースのキム・ヘソン、ポストシーズン「切り札」になれるか...PS未デビューも指揮官期待「いつか必ずチームを助けてくれる」

米ドジャース専門メディア「ドジャース・ネイション」（ウェブ版）が2025年10月6日（日本時間）、デーブ・ロバーツ監督（53）が、ポストシーズンで韓国出身キム・ヘソン内野手（26）に期待を寄せていると報じた。

9月2日に大リーグに復帰するも出場機会が激減

キムは大リーグ1年目の今シーズン、開幕をマイナーリーグで迎え、5月に大リーグ昇格を果たした。

ユーティリティープレイヤーとして、センター、ショート、セカンドの守備をこなし、代走としても活躍。ところが、7月中旬に左肩を痛め、これが影響して極度の打撃不振に陥り、7月30日に負傷者リスト入りした。

9月2日に大リーグに復帰するも、出場機会が激減。ポストシーズンのロースター（出場選手登録枠）入りが微妙だったが、ワイルドカードシリーズ（WCS）、地区シリーズで登録枠を勝ち取った。

チームはWCSでシンシナティ・レッズに2連勝して地区シリーズに進出。5日に敵地シチズンズ・バンク・パークで地区シリーズ第1戦を行い、東地区1位フィラデルフィア・フィリーズに5－3で勝利した。

ポストシーズン3連勝と、チームが快進撃を続ける中、ここまでキムは試合に出場できずにいる。

ロバーツ監督は、ポストシーズンのキムの起用法をどのように考えているのか。「ドジャース・ネイション」は、「デーブ・ロバーツ、キム・ヘソンがナショナルリーグ・シリーズでチームに貢献すると期待」とのタイトルでキムの起用法に言及した。