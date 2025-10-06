「100万円盗まれました」ヒカル泥酔で記憶なし　テキーラがぶ飲み、現金配り...「港区のノリ」が引き金に？

人気YouTuber・ヒカルさんが2025年10月3日に公開した動画で、泥酔した際に起きた出来事として「100万円盗まれました」と報告した。

「ウーロン茶ぐらいのテキーラを2杯飲んで」

ヒカルさんは「酒の席で泥酔してしまい警察沙汰になりました」という題の動画を公開した。撮影前夜に会員制バーで酔いつぶれ、半日ほど経って目覚めてからカバンの現金100万円が消えたことに気づいたといい「100万円盗まれました」と訴えている。

当時は経営者やキャバ嬢らが合流して最終的に20人ほど店に集まったとし、「ウーロン茶ぐらいのテキーラを2杯飲んで。そこで多分途絶えましたね、記憶」と振り返った。一方で覚えている事柄として「交通費あげるみたいな港区のノリってあるやん、タクシー代あげるみたいな」と前置き、今回の問題に通じるような次のエピソードを明かした。

ヒカルさんは場を盛り上げるためにポケットの50万円を8人ほどに配った後、煽りを受けてカバンからも100万円を取り出し、同席していた起業家・飯田祐基さんに止められる場面があったという。

飯田さんによると、カバンはヒカルさんの隣に戻したが、飲み会が終わって1人寝ているヒカルさんを起こした時に100万円は無くなっていたとのこと。「こうやって配ると、そういう人ばっかり女の子が集まってて...もうやめましょうみたいな話をして帰ったんですけど」ともこぼした。