不二家「Snow Man」コラボ特典のクリスマスケーキ、わずか6日で予約終了へ　「十分な数量を用意しておりましたが」

不二家は2025年10月6日、クリスマスケーキ「Smile Switchクリスマス」の店頭予約を同日の店舗閉店時間で終了すると発表した。1日の予約開始から6日での予約受付終了となった。
同商品は、アイドルグループ「Snow Man」とコラボしたオリジナルプレートが特典に付くことで話題となった。
Xで驚きの声「予約開始から6日間で終わるとか見たことない」
不二家は公式Xで、「重要なお知らせ」として、
「『Smile Switchクリスマス（各種）』は 十分な数量を用意しておりましたが、 予想を大きく上回るご予約をいただいたため、 大変申し訳ございませんが、 本日10/6（月）店舗閉店時間をもって 店頭予約を終了いたします」
と発表した。
同商品は、不二家のキャラクター・ペコちゃんに扮したSnow Manのメンバーのイラストを描いた「FUJIYA×Snow Man オリジナルクリスマスプレート」が特典となっている。
10月1日に店頭とオンラインで予約を開始。オンライン予約は2日20時ですでに終了している。
Xでは、「まだ10月始まったばっかりなのにスゴイ」「どんなに人気なクリスマスケーキでも予約開始から6日間で終わるとか見たことないよ」「す、すごい反響ですね」など、驚きの声が寄せられている。
