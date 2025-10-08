元AKB48河西智美、25キロ増→2年で28キロ減に　ビフォーアフター公開「誰かの希望に少しでもなれたら」

元AKB48のタレント、河西智美さん（33）が、2025年10月5日にインスタグラムを更新。25キロ増量と、28キロのダイエット成功を明かした。

「周りのママは綺麗なのになんで私だけ...」

河西さんは21年5月に結婚を報告。22年6月、第1子となる女児の出産を発表した。

25年10月5日のインスタグラムでは、「公開するか悩んだけど、今頑張ってる誰かの希望に少しでもなれたら...と思い勇気を出して公開することにしました！」と切り出し、「妊娠中に私は食べ悪阻と浮腫みにかなり悩まされ 気付けば+25kgに」と明かした。

公開したリール動画では「足も浮腫みまくって誰の足！？ 状態」「産後の自分は好きになれなかった」「周りのママは子供産んでても綺麗なのになんで私だけ... って負のスパイラル」など、増量していた頃の写真とともに、心境を赤裸々に語った。

「そんな状況を脱却すべくダイエットを決意」したという河西さん。トレーニングの様子を公開し、「2年かけて-28kg痩せられた！」と報告。減量後の水着姿なども披露した。

コメント欄には「ただ細いんじゃなくて、めっちゃ綺麗な痩せ方してる！！！」「私も昨年出産して以前の体型には戻れなくなって嫌気がさしてたところだったけどこのリールを見てちょっと安心しました 勇気を出してくれてありがとう！！」「凄すぎます ただこれだけは言わせてください！！ 産後のチユウちゃんもとーーーっても可愛いです」「体型の変化はあれど、動画に映っていたいつの瞬間も素敵でした」などと書き込まれている。