辻希美「次は孫が見たいなと思う」　SNS質問「もう1人欲しい？」にズバリ...18年ぶり女児出産から2か月

第5子を出産したタレント・辻希美さん（38）が2025年10月7日に公開したYouTube動画で、自身の元に寄せられた「もう1人欲しいと思いますか？」という質問に答えた。

辻さんは俳優・杉浦太陽さん（44）と07年に結婚。同11月に長女・希空さん、10年12月に長男・青空くん、13年3月に次男・昊空くん、18年12月に三男・幸空くん、そして25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。

「それ希空にも言われたんだけど」

辻さんは、YouTubeチャンネルで「【辻の産後事情】5人の母になった辻の子育てや家事のリアルについてお答えします！【質問コーナー】」という題の動画に登場した。夢空ちゃんを抱きながら、SNSで募集していた質問に次々と答えている。

1つ目は「つわり」と「出産」のどちらが辛いかで、辻さんは「断然つわり」「つわりはマジで終わりが見えないから。いつまでずっと気持ち悪いのっていうのがきついかな」と述べた。続けて「もう1人欲しいと思いますか？」という質問に、

「それ希空にも言われたんだけど、もうないかな。次は孫が見たいなと思う」

と笑って応じた。また、動画の終盤にも「もう1人産めるなら産みたいですか？」と読み上げ、「もう1人産めるならって言うか、つわりがないなら...かな。あるんだよ、絶対、私は」と辻さん。一方で名残惜しさをにじませつつ、下記のようにもコメントした。

「『もう1人産みたい？』すごい多い。出産したばっかりすぎてさ。次っていう考えは今のところないよね。ないけど、ずっとこの時間過ごしたいっていうのは思っちゃう。新生児がもうだって、終わっちゃうよ」