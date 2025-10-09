江口寿史氏「トレパク疑惑」騒動続く　今度はワイナリーとの「コラボTシャツ」取り扱い停止に

漫画家の江口寿史氏のイラストが実在の女性の写真を無断でトレースしていた問題をめぐって、熊本ワイナリー、菊鹿ワイナリーを運営する熊本ワインファーム（熊本市）が2025年10月9日にXを更新。江口氏のイラストが採用されたTシャツの取り扱いを停止していることを明かした。

「ご迷惑をおかけしておりお詫び申し上げます」

発端となったのは、ルミネ荻窪に展示されていた「中央線文化祭2025」のイラスト。江口氏が手掛けたものだったが、メインビジュアルとして描かれた女性について、江口氏がインスタグラムで流れてきた女性をモデルにし、本人の了解なしに用いていたことが判明した。

事態発覚後、江口氏はXで経緯を説明したが、ネット上の「炎上」は収まらず、また、ルミネ荻窪はビジュアルの一時撤去を発表。さらに、江口氏のイラストを使用していたZoff、セゾンカード、デニーズなども、事実確認を進めることや使用を控えることなどを発表している。このほかにも、江口氏の「トレパク」疑惑を指摘する声がSNS上で相次いでいる。

そんな中、熊本ワインファームは8日にXで、「江口寿史氏デザインTシャツで使用されたイラストについて、多くの皆さま方にご心配、ご迷惑をおかけしておりお詫び申し上げます」と謝罪した。

熊本ワインファームは江口氏とコラボし、「江口寿史×菊鹿ワインコラボTシャツ」を販売していた。

同社は、「現在、事実関係を確認中でございます」と報告。その上で、「商品の取り扱いは停止しておりますのでご報告申し上げます」と説明していた。