高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ　進次郎氏推しだったオールドメディア...なぜ高市氏は勝てたのか

2025年10月4日に投開票された自民党総裁選を振り返ってみると以下のとおり。

〈第1回投票〉小林鷹之 議員票 44党員票 15 合計59、茂木敏充 議員票 34 党員票 15 合計49、林芳正 議員票 72 党員票 62 合計134、高市早苗 議員票 64 党員票 119 合計183、小泉進次郎 議員票 80 党員票 84 合計164

〈決選投票〉高市早苗 議員票 149 都道府県票 36 合計185、小泉進次郎 議員票 145 都道府県票 11 合計156

オールドメディア調査は高齢者を多く拾い、高市氏が過小推計に？

当日の11時頃から党員票の開票が進み、まず10都道府県あたりで投票結果が出た。その時、高市氏の投票率が軒並み40％を超えていた。これで党員票で高市氏の圧勝を確信した。

オールドメディアの調査では、党員票で高市氏は30％を少し超えたあたりで、トップになるとしても小泉氏と僅差であった。ここに間違いがあった。オールドメディアの調査は詳細な年齢構成が未公表なので分かりにくいが、筆者の感覚からいえば、高齢者を多く拾っているようだ。そうなると、高市氏は過小推計になりがちだ。

ただ、総裁選では、決選投票での国会議員票のウエイトが大きいので、党員票はあまり考慮しなくてもいいという判断があったかもしれない。

しかし、1回目投票後、単純に小林・茂木両氏の議員票が高市氏、林氏が小泉氏に流れると、高市氏142、小泉氏152となり、党員票の差が20程度あるので、僅差だが高市氏の勝利と筆者はみていた。

結果は議員票で9票程度、高市氏に流れたので、やや大差になった。