ドジャースのキム・ヘソン、「Wシリーズ優勝しても意味あるか？」 出場機会ない境遇に韓国メディア嘆き「ただの観戦者」

韓国メディア「マニアタイムズ」（ウェブ版）が2025年10月9日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するキム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、ポストシーズンで出場機会に恵まれない境遇を嘆いた。

韓国出身大リーガーとして唯一ポストシーズンに「参戦」も

ナ・リーグ西地区優勝のチームは、ワイルドカードシリーズを突破し、地区シリーズに進出。ナ・リーグ東地区1位フィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズでは2連勝を飾り、リーグ優勝決定戦に王手をかけている。

チームは、ポストシーズン4連勝と破竹の勢いを見せる中、キムは出場機会に恵まれずベンチを温める日々が続いている。

地元韓国メディアの中には、キムの起用法を巡り、デーブ・ロバーツ監督（53）の采配を批判的な論調で報じるメディアもある。

このような状況の中、「マニアタイムズ」は「『観戦者』キム・ヘソン、1試合も出場せずWS優勝しても意味があるのか？ポストシーズン 4試合連続欠場」とのタイトルで記事を展開した。

キムはポストシーズンのロースター（出場選手登録枠）入りが危ぶまれたが、レギュラーシーズン最終戦で本塁打を放ち猛アピールした。結果、ワイルドカードシリーズ、地区シリーズの出場枠を勝ち取った。

韓国出身大リーガーとして唯一、ポストシーズンに「参戦」しているものの、ここまでプレーする機会が巡ってこない。