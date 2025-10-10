山本由伸、デニムのジャケット姿でかっこよすぎ球場入り　佐々木朗希はブランドロゴ入りトップスで

米大リーグナショナル・リーグ西地区優勝を決めたロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月9日（日本時間）にインスタグラムを更新。山本由伸選手（31）をはじめとするドジャースの選手たちの私服姿を公開した。

「みんな頑張れーっっ！！」の声

熱を帯びる大リーグのポストシーズン。ドジャースはナ・リーグの地区シリーズでフィリーズと対戦。そうしたなか、球団公式インスタグラムは、「Game 3 on deck」とメッセージを添えて、山本由伸選手（27）や佐々木朗希選手（23）らが私服で球場入りしているところと思われる様子を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真で山本選手は、指輪とネックレスをつけ、デニムジャケットを着用。佐々木選手は、カーディガンを羽織り、カルバン・クライン・ジーンズのブランドロゴ入りの白いトップスを着用。トートバッグを肩にかけ、やや緊張した表情をのぞかせていた。

この投稿には、「おしゃれ大戦」「モデルじゃん」「みんな頑張れーっっ！！」「皆んなの活躍楽しみにしてます」といったコメントが寄せられていた。

地区シリーズ第4戦（日本時間10日）は、ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちでフィリーズを下した。対戦成績を3勝1敗としたドジャースは、リーグ優勝決定シリーズへの進出を決めた。