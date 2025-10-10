「命がけで走った」キム・ヘソン、ポストシーズン劇的デビューに韓国メディア大歓喜...「歴史的幕切れ演出」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）が2025年10月10日（日本時間）、ポストシーズンデビューを飾り、地元韓国メディアが沸いた。

地区シリーズ第4戦、投手の失策で幕切れ

ドジャースは10日、本拠地ドジャー・スタジアムでナ・リーグ東地区1位フィラデルフィア・フィリーズと地区シリーズ第4戦を行い、延長11回サヨナラ勝ちした。これで地区シリーズ3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

1－1で迎えた延長11回、キムが初めてポストシーズンのグラウンドに立った。

レフト前ヒットで出塁した5番トミー・エドマン外野手（30）の代走に起用された。6番ウィル・スミス捕手（30）がセンターライナーに倒れ2死1塁となり、ここからヒットと四球で2死満塁となった。

このチャンスにアンディ・パヘス外野手（24）は投手ゴロ。ところが、オライオン・カーカリング投手（24）がグラブで弾いた。慌てて素手で拾い直してホームに送球するも、球は大きく逸れ、捕手が捕球できなかった。

この間に3塁走者のキムがホームイン。ポストシーズン初出場で、サヨナラのホームを踏んだ。

大リーグ公式サイト「mlb.com」によると、ポストシーズンで、サヨナラエラーで試合が終了したのは、大リーグ史上2度目だという。

キムの劇的なポストシーズンデビューを、複数の韓国メディアが速報した。

「スターニュース」（ウェブ版）は、「『命がけで走った→優勝が嬉しい』代走で『ポストシーズン初出場』キム・ヘソンの生の感想」とのタイトルで記事を展開した。