声優・梶裕貴めぐる「ネット上の誤情報」に事務所が警告　趣味嗜好などに関しての揶揄「全くの事実無根」

声優事務所「ヴィムス」が2025年10月6日、公式サイトとXを更新。所属する梶裕貴さんについて、「一部インターネット上の誤情報」が流布されているとして、注意喚起した。

「不貞行為などの公序良俗に反する行為を一切行っておりません」

ヴィムスは「インターネット上や一部SNS 等において、梶裕貴に関する事実と異なる内容や誤解を招く悪質な情報が流布されていることを確認しております」として、「これらの情報につきましては、いずれも事実無根」と断言した。

「過去にも同様の件について警告を行って」きたが、「依然として虚偽の書き込みや憶測が拡散されている状況にあります」という。

また、「本人は本来、このような話題に触れることを望んでおりませんが、本人のみならず親族にまで悪影響が及んでいることを重く受け止め、あらためて以下の通りご報告いたします」として、こう主張した。

「梶裕貴は、不貞行為などの公序良俗に反する行為を一切行っておりません」

「趣味嗜好などに関して揶揄されている内容についても、全くの事実無根です」

今後の対応については、「弁護士による厳正な調査により、違法と評価し得る投稿を複数確認」しているといい、「虚偽情報を拡散、投稿している心当たりのある方は、直ちに該当の書き込みを削除等、相応しい対応ををしていただきますようお願いいたします（原文ママ）」と呼びかけた。

そして「状況が改善されず、引き続いての人格侵害が認めたれた場合は、やむを得ず発信者情報開示請求および法的措置を講じる所存です（原文ママ）」と忠告した。

なお、ヴィムスは「誹謗中傷報告専用フォーム」を新たに開設。通報を呼びかけ、「然るべき対応を行ってまいります」とした。

発表の最後にはこうつづった。

「本件に関しまして、皆さまには事実確認のない情報に惑わされず、冷静なご判断をお願い申し上げます。そして、こうした誹謗中傷によって誰かが傷つくようなことが一日も早くなくなることを、私たちは心より願っております」

梶さん本人もXで、ヴィムスの発表を引用し「ご一読ください」と投稿している。