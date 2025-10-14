「東大阪の恥」「近大は要らない」一部学生の迷惑行為に苦情　大学側、マナー厳守をメールで呼びかけ

近畿大学（大阪府東大阪市）の学生に対し、登下校時などに迷惑行為をしていると近隣から苦情が寄せられているとして、大学がメールで注意を呼びかけていることが分かった。

中には、「東大阪の恥」「近大は要らない」といった厳しい言葉ももらっているという。一部の学生とみられているが、どんな現状があるのだろうか。

「近隣にお住まいの方々から毎日のように大学に様々な苦情」

このメールは、近大の学生部を差出人として、2025年10月7日付で配信された。「苦情について」と題して、学生に注意喚起している内容だ。

「近隣にお住まいの方々から毎日のように大学に様々な苦情が寄せられています」

メールでは、こう切り出し、中には厳しい言葉もあるとして、特に3つの点を厳守するよう学生に求めた。

1つ目は、交通ルールや通行の妨げにならないことに配慮し、「登下校時の通学マナーを守る」ことを挙げた。2つ目は、大学近隣の民家の前で喫煙したり、歩きタバコやタバコのポイ捨てをしたりしないこと、3つ目は、酒を飲んで騒いだり、20歳未満の学生が飲酒したりしないことを挙げている。

X上では、7日のうちにメールの画像が投稿されて、6万件以上の「いいね」が寄せられるほどの関心を集めた。

文面を見ると、学生の迷惑行為が多い可能性が考えられることから、様々な意見も寄せられている。「多分、何処の大学でも同様なのだろう」との声もあったが、「学生がマナー守らず闊歩してる」「近場に住みたくはない」と近大生に対して厳しい見方も出ている。

近大の広報室は14日、J-CASTニュースの取材に対し、拡散されたメールを学生向けに配信したことを認めた。

「3つ挙げた内容の苦情が来ていますので、学生に対して注意喚起しました。苦情の内容が実際にあったのかについては、確認できていません」