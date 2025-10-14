130万円の大理石の机が粉々に...はじめしゃちょー、自宅で起きた衝撃的な事故を語る

YouTuberのはじめしゃちょーさんが2025年10月10日に公開した動画で、愛用していた130万円の大理石のテーブルが事故により粉々に破損したことを報告した。

破損した机を目の当たりにし「粉々になっとるやんけ...」

はじめさんは21年8月に投稿した動画で、静岡県内にある約3億円の一戸建て住宅を購入したと報告。現在は、設備投資費用が合計2億円を突破したことで「5億円の家」になったと伝えている。

今回の動画ではじめさんは、「本当に事件が起こりました」「ネタじゃないほうで緊急で動画を回してるんですけれども」と切り出し、5億円の家で「過去最大の損害」が発生したと明かした。

はじめさんによれば、長らく愛用していた白い大理石のテーブルが自身の不在時に割れてしまったとのこと。5億円の家の管理人を務めるだいちぃさんによると、事件が起きたのは、大理石のテーブルを設置場所の4階から別の場所へ移動させる時だった。テーブルは大人数名でも持ち上げられないほどの重さで、クレーン車での搬出を試みたのだが、その時に業者が落として割れてしまったのだという。実際に破損したテーブルを目の当たりにすると、はじめさんは「マジで壊れてんじゃん、これ...」「粉々になっとるやんけ...」と嘆いた。