阪神デュプランティエ投手、識者が今オフ展望...国内球団「争奪戦」予想も「メジャー契約になると、その方が魅力ある」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月13日にユーチューブを更新し、阪神ジョン・デュプランティエ投手（31）が今オフ、大リーグを含めた複数球団による争奪戦になると予想した。

「メジャーリーグの方が働きやすいということはある」

大リーグのアリゾナ・ダイヤモンドバックスでプレーした経験を持つデュプランティエは、24年オフに阪神に移籍した。スポーツ紙の報道によると、年俸75万ドル（約1億1600万円）の単年契約を結んだという。

来日1年目の今シーズンは、開幕ローテーション入りし、15試合に先発して6勝3敗、防御率1.39。6月には月間MVPを受賞する活躍を見せるも、8月中旬に下肢の張りで戦線離脱し、そのままレギュラーシーズンを終えた。

15日から開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージには、間に合う見通しだという。

デュプランティエの実力を高く評価する高木氏は、「三振が取れるからいい。いいピッチャーで、頭がいい」とし、今オフの展望について、自身の見解を述べた。

「どこも欲しいだろう。まずは阪神。才木（浩人）がどうなるか分からない。ポスティングで（大リーグに）行くかもしれないし。どうなるか分からないから、絶対に（デュプランティエを）止める。絶対に契約をしてくれという形で収まるような気がする。ただ、メジャーでメジャー契約となると、その方が魅力ある。働きやすいということはある」