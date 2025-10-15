早すぎる「ブラボー」、オーケストラは「うれしいものではございません」　注意喚起続々...SNSで鑑賞マナー問題に

名古屋フィルハーモニー交響楽団は2025年10月11日に公式Xで、「終演後の早すぎる『ブラヴォー』は、私どもにとってうれしいものではございません」と、注意喚起の投稿をした。

9月には神奈川フィルハーモニー管弦楽団も同様の注意喚起の投稿をしており、SNSでは、コンサートで早すぎるタイミングで「ブラボー」を叫ぶ客がいるとして問題になっている。

「完璧な静寂の方が、はるかにうれしいです」

名古屋フィルハーモニー交響楽団は、終演後の客の振る舞い方について、次のように伝えた。

「様々なご意見があるかと思いますが、終演後の早すぎる『ブラヴォー』は、私どもにとってうれしいものではございません。完璧な静寂の方が、はるかにうれしいです」

続けて、「今日は、指揮者も楽員も事務局員も、失望を感じておりますので、あえて投稿いたします」と述べた。同日は、愛知県芸術劇場コンサートホールで「第538回定期演奏会〈野人の肖像〉」が行われていた。

この投稿は14日までに14万の「いいね」が付き、3万件超リポスト（拡散）されるなど、注目を集めた。

J-CASTニュースは名古屋フィルハーモニー交響楽団に投稿するに至った理由などについて取材を申し込んだが、個別の取材は対応を控える旨回答があった。

同楽団は12日にXで、11日の投稿に多くの反響があったことに感謝しつつ、「引き続き、より効果的な注意喚起方法を考えてまいります」と伝えている。