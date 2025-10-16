YouTubeで大規模障害、通勤・通学で視聴できず困惑の声　2時間で復旧

2025年10月16日朝8時頃から10時頃にかけ、YouTubeで大規模障害が発生した。通勤・通学時間帯の障害発生に、SNSでは困惑の声が相次いだ。

黒背景に「動画を再生できません」

8時頃から、Web版とアプリ版の両方で動画を再生できない不具合が発生した。動画を開こうとすると黒い画面が表示され、環境により異なるが「動画を再生できません」「問題が発生しました やり直すにはタップしてください」「エラーが発生しました。しばらくしてからもう一度お試しください」などのエラー文が表示される状態が続いた。

障害は日本だけでなく、世界中で発生。動画だけでなく、音楽ストリーミングサービス「YouTube Music」でも再生ができない状況となった。

通勤・通学時間にあたるタイミングでの障害発生だったことから、SNSでは「YouTube不具合か？？ バグり散らかしてるの自分だけ？」「YouTubeがおかしいよ〜 僕だけじゃなくて安心はしたけど、、早くなおって」などと嘆く投稿が続出。

Xでは「YouTube障害」「YouTube再生」「YouTube君」「YouTubeMusic」といった関連ワードが続々とトレンド入りした。

登録者152万人の玩具YouTuber・レオンチャンネルさんは、「YouTubeが久しぶりのがっつりエラー中。動画再生すると画面が点滅するのはみんなそうなってるみたいだから直るの待とう！」と呼びかけていた。

元タレントで政治活動家の高樹沙耶さんは、「なんか、YouTubeくるくる回って見れなくなってしまった」と困惑を明かしている。

「迅速な復旧ありがとうございました！」

YouTube公式Xは10時頃、「This issue has been fixed - you should now be able to play videos on YouTube, YouTube Music, and YouTube TV!（不具合は解消されました。YouTube、YouTube Music、YouTube TVで動画を再生できるようになりました！）」と報告。

YouTube Japan公式Xも同時刻、「本日、YouTube で不具合が発生していましたが修復が完了したことをお知らせいたします」と投稿し、復旧をアナウンスした。

障害発生から約2時間での復旧に、「2時間ほどで回復するの秀逸すぎる！ エンジニアさんありがとうございます♪」「あれは私だけでは無かったんですね 迅速な復旧ありがとうございました！」など感謝の声が相次いだ。

タレントのフィフィさんは、復旧後に「バンされてません、これが原因です」と冗談混じりに投稿している。