【ドジャース】山本由伸は「韓国の英雄」リュ・ヒョンジンを超えたか、ポストシーズン完投に韓国メディア絶賛「年俸に見合う活躍」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年10月15日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸投手（27）の特集記事を組み、リーグ優勝決定シリーズでの完投勝利を称賛した。

「山本SSS級投球→米メディア『神級』と称賛」

ドジャースは15日、敵地アメリカンファミリー・フィールドで、ナ・リーグ中地区1位ミルウォーキー・ブリュワーズとリーグ優勝決定シリーズ第2戦を行い、5－1で快勝した。

先発・山本は初回、先頭のジャクソン・チョウリオ外野手（21）にソロ本塁打を許した。初球の155キロストレートをライトスタンドに運ばれ、1点を先制された。

いきなりの失点で、立ち上がりが不安視されるも、2回以降ブリュワーズに得点を許さなかった。打たれたヒットは、3回と4回の2本のみ。1人で9回を投げ切り、111球3安打7奪三振1失点（自責1）の力投でチームを勝利に導いた。

ドジャースは、韓国出身のキム・ヘソン内野手（26）が所属していることもあり、韓国での注目度が高い。複数の韓国メディアが、山本の完投勝利を速報した。

「スポーツ朝鮮」は、「韓国の英雄」リュ・ヒョンジン投手（38）と山本を比較し、「リュ・ヒョンジンより上なのか...山本SSS級投球→米メディア『神級』と称賛！」などのタイトルで記事を展開した。

タイトル中にあるリュは元大リーガーで、現在は韓国プロ野球リーグ（KBO）のハンファ・イーグルスでプレーしている韓国の英雄だ。