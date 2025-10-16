【サッカー】元日本代表・闘莉王、「こんなに慌てている解説は久々」歴史的黒星でブラジルメディア狼狽...「お前らざまあみろ」

サッカーの元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（44）が、2025年10月15日にユーチューブを更新し、ブラジル代表を3－2の逆転で破った日本代表の歴史的快挙に歓喜した。

14度目の対戦で歴史的初勝利

FIFAランキング19位の日本代表は14日、東京スタジアムで同6位ブラジル代表と親善試合を行い、3－2の逆転勝利を飾った。

試合は、日本代表が前半26分、32分と立て続けにゴールを許し、0－2で前半を折り返した。後半に入るとギアを上げ、後半7分にMF南野拓実（30）がブラジル代表のパスミスをついてゴールを決めた。

後半17分には、MF中村敬斗（25）が、右サイドからのクロスを右足でボレーシュート。これに反応した相手選手のクリアが、ゴールに吸い込まれ同点とした。後半26分には、左コーナーキックからのクロスを、FW上田綺世（27）が頭で合わせ逆転のゴールを決めた。

このまま1点差を守り切り3－2で勝利。過去13戦して勝利のなかった「王者」ブラジル代表に歴史的初白星を挙げた。

地元ブラジルの自宅でテレビ観戦したという闘莉王氏は、現地中継の「混乱」ぶりに言及。試合を中継したテレビの解説者が、歴史的黒星にうろたえたという。

日本代表時代に身に着けたユニホームを着用して撮影に臨んだ闘莉王氏は「いくら（カルロ）アンチェロッティ監督が（ブラジル代表監督に）来ても、守備のバタバタ感、サイドバックの1対1の弱さが見事に出ていた。（地元ブラジルのテレビ）中継は、自信満々に勝てるような前半だった。後半に失点してから、みんな慌てていた。こんなに慌てている解説、実況を久々に見た。もう、『お前らざまあみろ』と思いながら見ていた」と満面の笑みで語った。