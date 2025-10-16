J-CAST ニュース

セルフレジで商品スキャン→会計せず逃げる？　ネット投稿が話題に...新手の万引き？対策は？専門家に見立てを聞いた

2025.10.16 18:02
野口 博之
   スーパーのセルフレジで、食品などをスキャンしたまま放置する客がいて、その料金まで支払わされそうになった――。こんな体験がXへの投稿で紹介され、新手の万引きなのかと話題になっている。

   セルフレジを巡る万引きについては、テレビニュースなどで、3、4つの手口が報じられている。

前の客が、数千円分スキャンしたまま会計せずに放置

   それによると、商品のバーコードを指で隠すなどしてスキャンしたように見せかける手口がある。

   また、飲料セットのうち、1本のバーコードだけをスキャンして安く済ませたり、高価な商品の上に安い商品を重ねて安い方だけをスキャンしたりする手口も指摘されている。

   さらに、カートの下段にコメなど価格の高い商品を乗せ、上段だけスキャンするといった手口も見られるという。

   2025年10月12日ごろに、X上で取り上げられたのは、あまり報じられていない手口だ。

   その投稿によると、食品スーパーへ行き、セルフレジで商品をスキャンしようとした。すると、前の客が、数千円分スキャンしたまま会計せずに放置していた。投稿者は、その分を合算して会計しそうになったといい、店員を呼んで危うく難を逃れたという。

   この手口について、投稿者は、他の客をだまして支払わせる詐欺行為ではないかとして、注意を呼びかけている。店が直接の被害者ではないが、詐欺的な万引きの手口ということのようだ。

   投稿は、大きな反響を呼んで、まとめサイト「togetter」でも14日に紹介された。

   スキャンして放置する行為については、犯罪の可能性があるとして、同様な体験談もリプライで寄せられた。その一方、セルフレジが使えず有人レジに移動したまま忘れられた、高齢者が会計が必要なのに気づかずに行ってしまったなどと、悪意だけではなく、「うっかり」のパターンもあるのではとの見方も出ていた。

「スキャン放置に故意はありうるが、ミスとの判別難しい」
