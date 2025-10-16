登録者84万YouTuber、彼女の「浮気」告白動画に複雑　交際半年で...「俺の100倍男らしい」

チャンネル登録者84万超のYouTuber・相馬トランジスタさんが、2025年10月14日に公開した動画で彼女・瑠玖（るく）さんの「浮気」について告白され、複雑な心境を明かした。

瑠玖さんは長年相馬さんのファンだったといい、3月の動画でカップル成立して以降は彼女として動画出演している。

彼女が撮影協力、「OKなんだ？やるねぇ！」と相馬さん

今回公開されたのは「彼女に浮気されました」という題の動画だ。既に瑠玖さんの浮気が発覚してドッキリを疑っているという相馬さんに対して、YouTuber仲間のカルビさんが「あの浮気、実は本当です！」と伝える企画を行った。「本当ドッキリ」と称している。

カルビさんによると、元々は浮気発覚前に瑠玖さんに企画を打診したが、「ドッキリしようって言った時から多分してたんだね」とも。相馬さんは「してないよね？」と動揺し、瑠玖さんが「多分」と明言を避けると、「多分って言ってる！」「いやなんだけど！やだ！」などと嘆いていた。

一方、瑠玖さんが撮影協力したことには「OKなんだ？やるねぇ！そういうところ好き」「普通だったらさ、出たくないとか言わないで欲しいとか言うじゃん。それオッケー出すの、やっぱ好きになっちゃった」と感心した相馬さん。

その後も相馬さんは「気持ち行ってたら流石にキツいけど...」「カッコイイよ。俺の100倍男らしい」「こうやって動画になってるんで今も。YouTuberとしてはありがたい」などと明るく伝え、「嫌って気持ちはもちろんちゃんとあるから」という場面もあった。

動画のコメント欄には、「こんな明るい浮気（体）報告見たことない」「YouTuberの彼女として100点やな」「るくちゃんすごすぎる！2人とも応援してます」「やっぱこのカップル面白いな笑」といった声が寄せられている。