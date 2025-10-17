「え、維新の一丁目一番地は『議員定数削減』なの？」　吉村代表の「連立条件」に日本保守党幹部が驚き...懸念も指摘

日本維新の会の吉村洋文代表が、2025年10月17日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）に出演し、「議員定数の削減」が自民党との連立の条件だと話した。これに、日本保守党の有本香事務総長がXで、これが実現すれば「地方の声はますます永田町に届きづらくなる」と批判した。

16日の会見では議員定数の削減に言及せず

番組からの質問に吉村代表が○×で回答するコーナーで、吉村代表は「絶対条件は国会議員数の削減だ」という項目に〇を挙げた。議員定数の削減は日本維新の会にとって改革の「原点」だとし、「議員定数の大幅削減は、僕は絶対やるべきだと思うんです。一丁目一番地として」と話した。

吉村代表は16日の記者会見では、「副首都（構想）と社会保障（改革）、これは絶対条件」と述べていた。議員定数の削減については触れていなかった。

その後、同日に出演したニュース番組「報道ステーション」（テレビ朝日系）で、議員定数の削減について言及した。協議の中で12項目の政策について自民党に求めているとし、「絶対条件」である副首都構想と社会保障改革のほか、政治改革においては「本質は議員定数の大幅削減」と話していた。

なお、17日の「サン！シャイン」でも、副首都構想と社会保障改革は「前提」としている。また、「食料品の消費税0％は譲れない？」という質問にも〇を挙げていた。自民党との連立の可能性は、50％だとも伝えていた。

有本氏は吉村代表の議員定数の削減が自民党との連立の条件との発言についてXで、「え、維新の一丁目一番地は『議員定数削減』なの？」と驚き。続けて、「理屈として、国会議員の定数削減したら、地方の声はますます永田町に届きづらくなる。現在の議員たちがそれを十二分にやっているか否かは別にして」と、懸念した。