AKB48小栗有以、前田敦子の衣装着て「すごくパワーを感じる」　衣装展開幕で熱弁

2025.10.17 17:40
工藤 博司
    AKB48の衣装を展示し、発足から20年の活動を振り返る「AKB48 大衣装展-時代を彩った装跡-」が2025年10月17日、東京・丸の内の大丸東京店で始まった。

   これに先立つ10月16日には関係者向けの内覧会が開かれ、AKB48の発足当初から衣装を担当してきた茅野しのぶさんや、AKB48メンバーが報道陣の取材に応じた。

  • 衣装店開幕を前に記者発表会が行われた。左から茅野しのぶさん、伊藤百花さん、倉野尾成美さん、小栗有以さん、佐藤綺星さん、八木愛月さん
    衣装店開幕を前に記者発表会が行われた。左から茅野しのぶさん、伊藤百花さん、倉野尾成美さん、小栗有以さん、佐藤綺星さん、八木愛月さん
  • 小栗有以さん。衣装について熱弁した
    小栗有以さん。衣装について熱弁した
  • グループ総監督の倉野尾成美さん
    グループ総監督の倉野尾成美さん
  • 選抜総選挙で1位のメンバーがまとうマントも
    選抜総選挙で1位のメンバーがまとうマントも
  • 前田敦子さんが卒業発表した際の衣装も展示されている
    前田敦子さんが卒業発表した際の衣装も展示されている
  • 「会いたかった」「スカート、ひらり」など初期の衣装も
    「会いたかった」「スカート、ひらり」など初期の衣装も
  • メンバーも熱心に見入っていた
    メンバーも熱心に見入っていた
  • 卒業ドレスも多数展示
    卒業ドレスも多数展示
「『スイッチが入る』じゃないんですけど、着た人しか分からない感覚に」

   大丸東京店での衣装店は今回が3回目。会期の前半（10月17～22日）は主にAKB48発足から約10年（05～15年）、後半（10月23～28日）は直近の10年（16～25年）の衣装を入れ替えて展示。合わせて400点以上で、過去最多だという。

   グループ総監督の倉野尾成美さん（24）は、「AKB48の20年を感じていただけたら」とあいさつ。「メンバーが動いていない静止状態で、しかも間近で見られるのが一番見どころ」だといい、「細かいところまで見ていだけたら」とアピールした。

   同期の小栗有以さん（23）は、「衣装を見たときに、すごくその（衣装を最初に着た、オリジナル）メンバーが宿っている感じがする」という。前田敦子さん（34=12年卒業）の衣装を着たことがあるといい、「着るとすごくパワーを感じるんですよ」。いわく「前田さんだ！」と、前田さんが自分に憑依したような「『スイッチが入る』じゃないんですけど、着た人しか分からない感覚になる」という。

重視するのは「ドラマチック性とカオス性」
