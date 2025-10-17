AKB48小栗有以、前田敦子の衣装着て「すごくパワーを感じる」　衣装展開幕で熱弁

AKB48の衣装を展示し、発足から20年の活動を振り返る「AKB48 大衣装展-時代を彩った装跡-」が2025年10月17日、東京・丸の内の大丸東京店で始まった。

これに先立つ10月16日には関係者向けの内覧会が開かれ、AKB48の発足当初から衣装を担当してきた茅野しのぶさんや、AKB48メンバーが報道陣の取材に応じた。

「『スイッチが入る』じゃないんですけど、着た人しか分からない感覚に」

大丸東京店での衣装店は今回が3回目。会期の前半（10月17～22日）は主にAKB48発足から約10年（05～15年）、後半（10月23～28日）は直近の10年（16～25年）の衣装を入れ替えて展示。合わせて400点以上で、過去最多だという。

グループ総監督の倉野尾成美さん（24）は、「AKB48の20年を感じていただけたら」とあいさつ。「メンバーが動いていない静止状態で、しかも間近で見られるのが一番見どころ」だといい、「細かいところまで見ていだけたら」とアピールした。

同期の小栗有以さん（23）は、「衣装を見たときに、すごくその（衣装を最初に着た、オリジナル）メンバーが宿っている感じがする」という。前田敦子さん（34=12年卒業）の衣装を着たことがあるといい、「着るとすごくパワーを感じるんですよ」。いわく「前田さんだ！」と、前田さんが自分に憑依したような「『スイッチが入る』じゃないんですけど、着た人しか分からない感覚になる」という。