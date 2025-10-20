田久保市長、不信任賛成の市議全員当選で失職の公算大　実は市民の1割が支持？出直し市長選の行方を読み解く

解散に伴う静岡県伊東市議会選挙の投票結果が判明し、田久保真紀市長（55）が失職するのは確実だと報じられている。

学歴詐称問題で不信任決議に賛成した市議18人全員が当選したからだ。市議会臨時会で不信任決議案が改めて提出され、可決されれば田久保市長は失職する。その場合、出直し市長選が行われるが、田久保市長が再選される目はあるのだろうか。

不信任に賛成しなかった4人、有効投票の約1割を集める

「もうちょっと政策論争が出来ればよかった」。2025年10月19日の投開票結果を受けて、田久保市長は翌20日朝、報道陣の取材に応じ、こう感想を述べた。

市議選の期間中、田久保市長は、反対してきたメガソーラー計画や新図書館構想が復活するかもしれないとX上で危機感を訴え、自らを支持する無所属新人の片桐基至氏（44）らの支援に動いた。

片桐氏は、「なぜそんなバカなことをするんだ？」とよく聞かれるというが、街頭演説では、田久保市長が進める改革を止めれば、旧態依然とした体制に戻ってしまうと訴え続けた。再度不信任決議案が出れば、反対する意向を示し、今回の市議選では、9番目の得票を集めて初当選した。

報道機関が共同で行ったアンケートでは、30人の候補のうち、不信任に賛成としなかったのは4人おり、当選した片桐氏以外は態度を明確にしていない。ただ、落選した残りの3人とも、ブログなどで田久保市長へのシンパシーは明かしていた。

古川勇貴氏（52）は、「伊東市のメガソーラー問題は終わっていない」「議員たちが伊東市の新図書館計画を復活させる」などとXで投稿し、田久保氏を追い詰める議会に疑問を呈した。また、梅田和江氏（66）は、ブログでメガソーラー問題などを取り上げ、「田久保まき伊東市長を応援して下さい」と呼びかけた。シュタインマン信子氏（50）は、フェイスブックの投稿で学歴詐称を「大問題」に仕立てたなどと議会を疑問視し、選挙後も「正直に言えば、今回の結果を見て、この町の民意に深く失望しています」と不快感を示した。

不信任に賛成しなかった4人の得票は、計3200票余あり、有効投票の約1割に達していた。