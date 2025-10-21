【野球】11・15日韓戦、日本代表「モチベーション」に韓国メディア警戒...WBC選出なら「大谷翔平と肩を並べてプレー」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月20日、野球日本代表の特集記事を組み、日本代表の「本気度」に警戒を深めた。

韓国は前回大会1次ラウンド敗退

26年3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を控える日本代表は、11月15日、16日に東京ドームで韓国代表と強化試合を行う。

スポーツ紙によると、今回の強化試合はWBC26年大会に向けての最終選考会の意味合いを持つという。出場を予定している選手らは、それぞれ調整を開始している。

日本のライバル韓国は、前回の23年大会は、1次ラウンドで日本と同じB組に属した。韓国は日本に13－4と大敗し、オーストラリアには7－8で競り負け、3大会連続で1次ラウンド敗退した。

一方、日本は1次ラウンドをトップ通過すると、準々決勝でイタリアを下し、準決勝では強豪メキシコを6－5で破った。米国との決勝戦は、大谷翔平選手（ドジャース、31）が投打にわたり活躍し、3－2で制して世界一となった。

国際大会で長らく低迷し、26年大会で巻き返しを図る韓国。前回大会同様に、26年大会でも日本と同組に入っているだけに、今回の強化試合に向け、日本の動向により警戒を深めている。

「スポーツ朝鮮」は、「NPBトップ選手たちが、早くも日韓エキシビションゲームの準備に入った」とし、中日・松山晋也投手（25）の現状に言及。スポーツ紙によると、WBCで抑えを目指す松山は19日、ナゴヤ球場での秋季練習で日韓戦の使用球を使ってブルペン入りをしたという。