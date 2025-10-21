高市総裁は「総理になることが目的の人」...ひろゆき氏発言に元議員反論「政策実現したい人です」「一から勉強した方が」

元衆院議員の宮崎謙介氏が2025年10月20日にXで、ひろゆきこと実業家の西村博之氏の「高市さんは総理になりたい人」との発言に対し「高市さんは政策実現したい人です」などと反論した。これにさらに、ひろゆきさんが「（政策の）達成率を確認しましょう」と返している。

ひろゆき氏提案「高市政権が終わったあとに、達成率を確認しましょう」

ひろゆき氏は19日のYouTube配信で、自民党と日本維新の会の「連立」に関する話題の中で、自民党の高市早苗総裁に関し、「高市さんは総理になりたい人なんですよね」との見方を示した。「総理になって何をしたいっていうのを、明確に言っているのをあまり聞いたことがなくて」とし、「総理になることが目的の人なんだろうなと思っていて」と考えを明かした。

これがニュース記事に取り上げられると、宮崎氏はXで「やっぱりわかってないなー、この人は」と反論。「影響力があるんだから自覚してほしい」とした。

ひろゆき氏に対し「だからカバン持ちでもやって政治の実態を一から勉強した方がいいって言ったのよ。それで高市さんのこれまでの演説や主張をもう一度ご覧になって」と述べ、「高市さんは政策実現したい人です」と主張した。

これに、ひろゆき氏がXで反応。「高市さんが実現する政策を箇条書きで書けるだけ書いてください。高市政権が終わったあとに、達成率を確認しましょう」と提案した。

さらに、Xユーザーのコメントに返信する形で、「自民党の総裁は、過去の主張を実現することが出来ない組織構造なんだと思ってるのです」と自身の見解を投稿した。