J-CAST ニュース

【ドジャース】佐々木朗希「最も価値ある契約」、キム・ヘソン「ファンに愛された」、スコット「期待外れ」...米メディア「移籍1年組」総括

2025.10.22 14:05
スポーツ班
    大リーグのロサンゼルス・ドジャース専門メディア「ドジャースネイション」（ウェブ版）が2025年10月20日、ドジャースの移籍1年目の選手らの今シーズンを総括した。

  佐々木朗希投手(ドジャースインスタグラムより)
    佐々木朗希投手（ドジャースインスタグラムより）
  • 佐々木朗希投手（ドジャースインスタグラムより）

「佐々木は最終的にリーグ優勝決定シリーズ進出に貢献」

    「ワールドシリーズを前に振り返るドジャースのオフシーズンの動き：成功と失敗は？」とのタイトルで、昨オフ、ドジャースに移籍してきた選手らのパフォーマンスを独自に評価した。

    同メディアは、今シーズン安定した投球を見せた左腕、ブレーク・スネル投手（32）と、ポストシーズンで存在を示している佐々木朗希投手（23）のパフォーマンスを称賛した。

    サイ・ヤング賞を2度受賞したスネルは昨オフ、サンフランシスコ・ジャイアンツからドジャースに移籍。米メディアによると、5年総額1億8200万ドル（約282億円）の大型契約を結んだという。

    記事では「スネルは、わずか2試合の先発登板後、肩の故障で4か月間離脱を余儀なくされた。復帰後は圧倒的な投球を見せ、11試合の先発で防御率2.35を記録した。プレーオフはさらに好調で、28奪三振に対し与四球はわずか5。ポストシーズン21イニングでの防御率は驚異的な0.86に留まっている」と解説し、佐々木に関しては次のように評した。

    「佐々木との契約は、最も価値ある契約のひとつだった。佐々木はNPBで輝かしいキャリアを築いたが、ドジャース移籍後の8試合では苦戦した。肩のインピンジメント症候群で4か月以上離脱した後、レギュラーシーズンに2度の救援登板を果たし、10月に飛躍的な成長を見せた。フィリーズとのNLDS第4戦では8回、9回、10回を完璧に抑え、最終的にNLCS進出に貢献した」

「キムは大リーグレベルに慣れるまで時間かかったが実力者」
キム・ヘソン
ドジャース
メジャーリーグ
佐々木朗希
大リーグ
