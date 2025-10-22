「美魔女揃い」「凄いメンバー！」　高嶋ちさ子も「圧倒されまくり」...豪華女性陣の共演姿に絶賛

バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんが2025年10月21日、俳優の夏木マリさんら著名人との集合写真をインスタグラムで公開し、「凄いメンバー」などと反響を呼んでいる。

「知的でユーモアのある方々ばかりで...」

高嶋さんは同日、美容連合会が主催する「ベスト・ヘア2025」発表・表彰式に受賞者として登壇し、インスタでは「なんとこの度『ベスト・ヘア賞2025』に選ばれました」と報告した。

「カーリングの本橋麻里さん 作家の川上未映子さん そして、夏木マリさんと萬田久子さんといった方々を前に、圧倒されまくりの時間でした」と受賞者の面々を紹介しながら、実際の集合写真を披露している。下記のようにも伝える場面もあった。

「ここ最近髪の毛の悩みが多く、自分の気に入ったシャンプーを作ったばかりだったので、タイムリーだし嬉しい受賞でした。皆様、知的でユーモアのある方々ばかりで、ずっとふざけてばかりの自分に反省する日となりました」

投稿はコメント欄で、「オシャレな方々......みんな魅力的ですね」「凄いメンバー！」「圧倒的オーラが」「中々皆さま一度に揃わない 奇跡の一枚 美魔女揃い」などと絶賛されている。