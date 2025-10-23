小野田紀美経済安保相、認証式で着用のドレスは片山さつき氏と「同じでは？」　SNSの疑問に「同じところの服」明かす

小野田紀美経済安全保障担当大臣が2025年10月22日にXで、閣僚認証式で着用していたドレスについて、「片山大臣が以前お召しになっていたものと同じでは？」という質問が寄せられていたとして、疑問に回答した。

「宮中のドレスコードに該当する服って殆ど売っていないので」

小野田氏は、経済安全保障担当とともに、新設された「外国人との秩序ある共生社会推進担当」、内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略 知的財産戦略 科学技術政策 宇宙政策 人工知能戦略 経済安全保障）に任命。皇居で行われた閣僚認証式には、シルバーのドレスに同色のジャケットを羽織った姿で臨んだ。

この衣装が、片山さつき財務大臣が18年10月の第4次安倍改造内閣発足時に着ていたものと似ているとして、SNSで注目を集めていた。

小野田氏は「任命式時の私の服が片山大臣が以前お召しになっていたものと同じでは？譲っていただいた？と聞かれる」と説明。「昨日着ていた服は以前着ていたこれと同じで自前のものです」と明かし、24年11月29日に国会の開会式に正装で参加したことを伝える自身の投稿を引用した。

続けて、「宮中のドレスコードに該当する服って殆ど売っていないので急いで買おうとしても選択肢が少なくてかぶりがちかもしれませんね」と説明した。

さらに、寄せられたコメントに返信する形で、片山氏と「同じところの服だった」と明かした。

また、ドレスのレンタルを勧める返信には、以前探したことがあるとして「ヒール履いて180cm近くなる私の背丈に合うドレスコード対応ロングドレスは一つも無かったんですよ...」とも。今回のドレスについても、「足首見えてて結構つんつるてんで悲しいのですが、本当にサイズがない...悲しい...」と嘆いた。

ドレスをめぐる話題では、J-CASTニュースは10月22日に片山、小野田両事務所に取材を申し込んだが、両事務所とも回答しなかった。