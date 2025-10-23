「ちょっと待ってよ」ネズミ獲りを手に悪ふざけ　居酒屋バイトの動画拡散に運営会社が謝罪「不衛生かつモラルに欠いた行為」

居酒屋の店員とみられる男性らが、駆除したネズミの死骸を見せ合うなどして厨房内で悪ふざけする様子が映った動画がX上で拡散し、不衛生だと批判が相次いでいる。

この居酒屋チェーン「た藁（わら）や」を運営するコズミックホールディングス（大阪市）は、「不衛生かつモラルに欠いた行為」があったと取材に認めて謝罪し、「関与した従業員には厳重注意と就業停止処分を行いました」と明らかにした。

死骸を誰かに近づけたらしく、「止めて下さい！」

「笑い死んだ」。動画には、こんなコメントが表示され、男性ら2人が小さなネズミの死骸が乗ったネズミ捕りを見せ合っている。

「乗せる？ ハハハハ...」

こんな笑い声が響くと、「ちょっと待ってよ、本当にこれ」などと困惑する声も上がった。

ネズミ捕りを持った2人は、死骸を誰かに近づけたようで、「止めて下さい！」との悲鳴も上がる。

うち1人がネズミを処分したらしく、厨房に戻って来た。この男性が、もう1匹を指差しながら後ずさりすると、また笑い声が上がる。

「やだー、これ殺人鬼」

こんな女性の声が聞こえ、男性がフライパンを手にして持って来るところで、動画が終わっている。

動画は、1分近くあり、「た藁や」の店舗であったバイトテロだとして、2025年10月14日にX上で取り上げられ、拡散している。

「た藁や」は、近畿地方を中心にチェーン店がいくつかある。コズミックホールディングスの広報担当者は23日、J-CASTニュースの取材に対し、た藁やの店舗で起きたことを認め、事実関係の調査結果を元に対応したと答えた。

その説明によると、アルバイト2人が10月11日の店舗営業時間外に、厨房内でネズミを捕らえた粘着状の「とりもち」を振るなどして騒ぎ、その様子を動画撮影した。