ハード路線の亀田京之介は「大したもの」、元世界2階制覇王者が称賛...カシメロ戦「勝機」は後半

プロボクシングの元世界2階級制覇王者・畑山隆則氏（50）が、2025年10月23日に公開されたユーチューブ動画「渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル」に出演し、元世界ランカーの亀田京之介（MR、27）を「大したもの」と評した。

「カシメロがボコボコにされている映像が出ているらしい」

亀田は25日にキルギスで行われる興行で、元世界3階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン、36）と、58キロ契約10回戦で対戦する。

亀田は今年に入ってからハード路線を突き進んでいる。

2月に敵地メキシコで元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ、30）と対戦。7回TKOで敗れたものの、大方の予想に反して元世界王者相手に大健闘した。

7月には再び敵地メキシコで、WBC世界スーパーバンタム級1位アラン・ピカソ（メキシコ、25）と対戦し、0－2の判定で敗れた。ジャッジのひとりが95－95の引き分けをつけ、亀田の健闘が光った試合だった。

25年の3試合目は、ネリ、ピカソに続いての強豪カシメロが相手だ。

畑山氏は「（亀田は）強いのとばかりやっている」とし、カシメロの現状に言及した。

「（亀田は）結構ボクシングが良くなっている。カシメロは、しばらく試合をやっていない。1年ぐらいやっていない。誰かから聞いたが、最近、日本人選手とスパーリングをやったみたいで、ボコボコにされている映像が出ているらしい」