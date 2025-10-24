TDL公式の稀少サービス「ペースト食」で母感動　胃ろう7歳の味わう姿...「いい思い出に」

東京ディズニーランド（TDL）のレストランで、お子様メニューを「ペースト食」に加工してもらい、普段は「胃ろう」から栄養を摂取する7歳の娘が口で味わうことができた──。このような喜びを伝える体験談にXで温かい声が広がっている。

実は、食事のペースト加工は、バリアフリー施策の一環としてTDL公式サイト上でも紹介されているサービスだ。利用をめぐる思いを投稿者に取材した。

「『好み』で嫌がるっていう普通の事になんかちょっと感動した」

話題となっているのは、7歳児の母でもあるXユーザー・ふぢ●ら（＠torenchi）さんによる2025年10月20日の投稿だ。「先日行ったディズニーランドのレストランで、娘のお子様メニューをペースト食に加工していただいた」として、下記のように伝えた。

「経口で食べなくても胃瘻に注入できるしと思って。結果的にほぼ経口で食べてくれて、肉、魚は食べるけど野菜は食べないなどという『好み』で嫌がるっていう普通の事になんかちょっと感動した」

投稿された写真を見ると、ミッキーマウス型の皿に、色とりどりのペーストが盛り付けられたお椀が複数置かれている。投稿は1万件超の「いいね」を集め、「知らなかった ペースト加工をしてくれる店舗があるんだね」「お嬢さんが食事を楽しめて良かった」「私も嚥下障害になった時に調べてめちゃ嬉しかった」「ディズニーランドのホスピタリティはすごいなと思う」などと話題になっている。

TDL公式サイトを参照すると、「レトルト食品の湯煎」「電子レンジによるお弁当加熱」「ペースト加工」「きざみ加工」「低アレルゲンメニュー」に対応したレストランが両パークにあり、希望者はキャストに申し出るよう案内されている。なお、店で弁当などを食べることは食事に制限がある場合のみ許される。