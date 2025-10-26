橋下徹氏、高市早苗首相のトランプ大統領もてなしを「叱る」　プレゼントし過ぎ、尻尾を振り過ぎ

トランプ大統領に尻尾振りすぎ――元大阪知事で弁護士の橋下徹氏は2025年10月26日放送の「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）にレギュラーコメンテーターとして出演、高市首相を叱った。来日するトランプ氏への「おもてなし」に問題ありという。

強大なピックアップトラックの政府購入はおかしい

番組キャスターの梅津弥英子アナは「（おもてなしとして）安倍元総理が使っていたゴルフクラブを贈るなどを検討しているということなのですが」と取り上げ、ほかにもマスターズ優勝ゴルファー・松山英樹選手のサイン入りゴルフバッグ、金沢の伝統工芸の金箔ゴルフボールをプレゼントするようだと伝えた。

これについては、橋下氏も「トップ同士の関係でいろんなことを工夫されることは必要だと思うんですけど......」と認めながらも、日本政府の公用車として巨大なアメリカ製ピックアップトラックを購入しようとしていることには首を傾げた。

「報道によると、フォード車ということも聞いています。これ、確実かどうかわかりませんけども、そのフォードってあまりにも日本では不人気だから、2016年に撤退してるんですよ。アメリカ車が日本に売れるように、何か不公平なルールがあるとか、環境が悪いというんだったら、それを整備するのはいいけれど、政府が公用車として買うって、ちょっとへこへこしすぎじゃないですか」と注文を付けた。