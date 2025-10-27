市川團十郎「子離れ出来るのか、、」長女＆長男との再会喜び　「美男・美女」近影にファンほっこり

歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2025年10月27日、14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）と12歳長男・勸玄くん（市川新之助）の近影をインスタグラムで公開し、「本当に可愛い」などと反響を呼んでいる。

「嬉しかったから おさめてみた、」

團十郎さんは、26日まで京都の劇場・南座で「市川團十郎特別公演」に出演していた。

同日には「京都駅、」と題したブログエントリーで、「子供達の元へ、もう、会いたくて会いたくて、夢に出てくるんです、、参ったよ、、しかも今日は、3時に起きた時勸玄の夢、二度寝して起きた時は麗禾の夢でした、、」と報告。「もうさ、私、、子離れ出来るのか、、不安だ、」と本音をこぼす場面もあった。

27日になってインスタで、私服姿で照れたようにうつむく麗禾さんと勸玄くんのツーショットを披露。投稿文では「京都から帰った瞬間の2人」と説明し、下記のように伝えた。

「久しぶりだから、嬉しくて照れてる図、」「嬉しかったから おさめてみた、」

投稿のコメント欄には、「素敵な親子関係にほっこりします」「大きくなられましたね 胸が熱くなります」「本当に可愛いお二人です」「美男・美女ですね」「こんな表情に3人の絆を感じます」といった声が寄せられている。

團十郎さんはブログでも投稿を紹介しながら、「照れてて、可愛かったんです、思わずシャッターをおしていた、」と子どもたちとの再会を喜んでいた。