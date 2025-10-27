「極上の腕前でした！」「凄すぎ」　トランプ大統領が来日、エアフォースワン着陸姿にネット興奮

トランプ米大統領が2025年10月27日、大統領専用機「エアフォースワン」で来日した。着陸の様子はインターネット上でも生配信され、「ナイスランディング」などと視聴者の間で反響を呼んでいる。

「前輪下ろすタイミングとか凄すぎ」

トランプ大統領はASEAN関連首脳会議などマレーシアでの務めを終え、およそ6年ぶりに来日した。

日本でも注目が集まる中、エアフォースワンが羽田空港に到着したのは27日17時ごろだった。着陸時は後輪からなめらかに地面につき、機体はほぼ揺れなかったように見えた。

各メディアがYouTube上でライブ配信を行う中、この様子に視聴者からは「17時ぴったりとかやるじゃん」「めちゃくちゃ上手い着陸」「スンって着地した」「前輪下ろすタイミングとか凄すぎ」「極上の腕前でした！」「ナイスランディング」などと、パイロットの腕前を称えるコメントが相次いだ。

着陸後、トランプ大統領は紺スーツに黄色のネクタイを締めて姿を現し、ガッツポーズを見せていた。直後に大統領専用ヘリ「マリーンワン」に乗り込み、都内の米軍施設に移動。そこで専用車両「ビースト」に乗り換え、天皇陛下と会見するために皇居に向かった。

28日には高市早苗首相との日米首脳会談を予定している。