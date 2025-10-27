J-CAST ニュース

「極上の腕前でした！」「凄すぎ」　トランプ大統領が来日、エアフォースワン着陸姿にネット興奮

2025.10.27 19:19
社会班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   トランプ米大統領が2025年10月27日、大統領専用機「エアフォースワン」で来日した。着陸の様子はインターネット上でも生配信され、「ナイスランディング」などと視聴者の間で反響を呼んでいる。

  • トランプ大統領。ホワイトハウス公式インスタグラム（＠whitehouse）より
    トランプ大統領。ホワイトハウス公式インスタグラム（＠whitehouse）より
  • トランプ大統領が来日した。大統領専用機「エアフォースワン」が羽田空港に到着した場面。（写真：代表撮影/AP/アフロ）
    トランプ大統領が来日した。大統領専用機「エアフォースワン」が羽田空港に到着した場面。（写真：代表撮影/AP/アフロ）
  • トランプ大統領の来日に伴い東京タワーなどが「星条旗」色にライトアップされる。「外務省」公式X（＠MofaJapan_jp）より
    トランプ大統領の来日に伴い東京タワーなどが「星条旗」色にライトアップされる。「外務省」公式X（＠MofaJapan_jp）より
  • 高市早苗首相（2025年10月21日撮影）
    高市早苗首相（2025年10月21日撮影）
  • トランプ大統領。ホワイトハウス公式インスタグラム（＠whitehouse）より
  • トランプ大統領が来日した。大統領専用機「エアフォースワン」が羽田空港に到着した場面。（写真：代表撮影/AP/アフロ）
  • トランプ大統領の来日に伴い東京タワーなどが「星条旗」色にライトアップされる。「外務省」公式X（＠MofaJapan_jp）より
  • 高市早苗首相（2025年10月21日撮影）

「前輪下ろすタイミングとか凄すぎ」

   トランプ大統領はASEAN関連首脳会議などマレーシアでの務めを終え、およそ6年ぶりに来日した。

   日本でも注目が集まる中、エアフォースワンが羽田空港に到着したのは27日17時ごろだった。着陸時は後輪からなめらかに地面につき、機体はほぼ揺れなかったように見えた。

   各メディアがYouTube上でライブ配信を行う中、この様子に視聴者からは「17時ぴったりとかやるじゃん」「めちゃくちゃ上手い着陸」「スンって着地した」「前輪下ろすタイミングとか凄すぎ」「極上の腕前でした！」「ナイスランディング」などと、パイロットの腕前を称えるコメントが相次いだ。

   着陸後、トランプ大統領は紺スーツに黄色のネクタイを締めて姿を現し、ガッツポーズを見せていた。直後に大統領専用ヘリ「マリーンワン」に乗り込み、都内の米軍施設に移動。そこで専用車両「ビースト」に乗り換え、天皇陛下と会見するために皇居に向かった。

   28日には高市早苗首相との日米首脳会談を予定している。

エアフォースワン
トランプ大統領
姉妹サイト