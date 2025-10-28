料理研究家リュウジ、「辛みそきん」を忖度なしでレビュー　「『みそきん』のほうがうまい」「普通のカップ麺」

料理研究家のリュウジさんが2025年10月25日、公式YouTubeチャンネルにカップラーメン「辛みそきん」の味をレビューする動画を公開した。

「俺は普通の『みそきん』のほうが好き」

「辛みそきん」は、YouTuberのヒカキンさんがプロデュースして大ヒットしたカップ麺「みそきん」の新作。

リュウジさんはこれまでも「みそきん」をレビューする動画を公開しており、今回の動画でもヒカキンさんから届いた「辛みそきん」の味を講評することとなった。まずは、「辛みそきん」と「みそきん」のパッケージに表記された原材料を見比べて「ポテトパウダーっていうのは（みそきんに）入ってなかった気がするな」と違いを挙げた。しかし「（みそきんと原材料は）あんまり変わっていない」とし、「もしかしたら『みそきん』に唐辛子を入れただけという可能性もある」と予想した。

お湯を注ぎ、目安の5分よりも少し早い4分半でフタを開け、付属の「特製辛味油」を入れて実食したリュウジさん。はじめにスープが絡んだ麺をしっかりと味わうと、「『みそきん』のほうがうまい」と断言した。「『みそきん』の味をあんまり変えないようにしたのかな？」「この辛さに合わせるんだったらもう少し塩があってもいい気が」と寸評し、「俺は普通の『みそきん』のほうが好きかな」と繰り返した。