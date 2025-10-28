大谷翔平＆佐々木朗希、本拠地に帰還！リラックスムードで笑顔のキャッチボール　「良い雰囲気」

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月27日（日本時間）にインスタグラムを更新。選手たちが本拠地・ドジャー・スタジアムで練習する様子を公開。大谷翔平選手（31）や佐々木朗希選手（23）の姿も見える。

韓国出身のキム・ヘソン選手の姿も

日本時間10月25日、ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズによるワールドシリーズが開幕した。第3戦目～5戦目は本拠地・ドジャー・スタジアムでの激突となる。そうしたなか、球団公式インスタグラムは、「Home sweet home」とメッセージを添えて、選手たちが練習する様子を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、大谷選手は笑顔でキャッチボール。佐々木選手は練習着姿でボールを手に、やわらかな表情を見せている。韓国出身のキム・ヘソン選手も、守備の練習らしき場面の写真が公開されていた。リラックスムードで汗を流している。

この投稿には、「おかえりなさーい」「ほっこり」「良い雰囲気」「活躍を楽しみにしています」「チームの雰囲気の良さが伝わってきます」といったコメントが寄せられていた。

日本時間29日の第4戦目は、大谷選手の先発が発表されている。