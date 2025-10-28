野口健氏、全国のクマ被害急増に持論　「必死になって餌を求めている」「冬を越せないだろう」

登山家の野口健さんが2025年10月27日にXで、全国で相次ぐクマの出没問題について持論を明かした。

「長期戦略としては森づくり」

野口さんは27日にXで、「何かの記事で駆除された熊の胃袋から人の顔の一部と頭皮、髪の毛がでてきたのだと。そして、この時期のクマにしては驚くほどに脂肪がなかったと。ガリガリに痩せ細っているのだ」とクマのエサ不足問題について触れた上で、「これではとてもじゃないが熊は冬を越せないだろう」と指摘。

人里に下りてくるクマについて、「熊も冬を前に生き延びるために必死になって餌を求めている」とつづった。

野口さんは、「ドングリやブナは不作の周期が定期的に訪れる。極端に実を落とさないのである。そして、人間による森林破壊も野生動物たちの生活圏を奪っている」とし、その解決法として、「長期戦略としては森づくり。針葉樹林から混合樹林などに植え替えて行く必要があるだろう」と提案していた。

この「野生動物が生きていける森づくり」について野口さんは、「時間と莫大なコストがかかります」としつつも、「どうであれ健康な森づくりは必要がある」と断言。さらに、「長年に渡り森づくりを行ってきましたが、混合林が理想的」と自身の考えをつづっていた。