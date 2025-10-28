キンタロー。、高市早苗首相ものまね披露も「無理がある」　困惑の声

ものまねタレントのキンタロー。さんが2025年10月24日にインスタグラムを更新。自身の誕生日を高市早苗首相のものまねで報告したものの、コメント欄に困惑の声が集まっている。

「まねて！まねて！まねあげてまいります！！」

キンタロー。さんはインスタグラムで、「皆様温かいメッセージありがとうございます」「私キンタロー。本日めでたく12歳（精神年齢）の誕生日を迎える事ができました」と冗談を交えながら誕生日を迎えたことを報告した。

一方、キンタロー。さんがポストで公開していたのは、高市早苗首相のものまね写真。高市首相風のメイクを施し、青いジャケットとインナーにはシルバーの長袖シャツを着用し、両サイドは眼鏡の男性で固めていた。

キンタロー。さんは、「引き続き国民の皆様に沢山喜んでもらえるべくまねて！まねて！まねあげてまいります！！」と、高市首相が自民党総裁になった際の演説で話題になったフレーズ「働いて働いて働いて働いて働きます」をもじって表明していた。

このポストのコメント欄には、「仕事が早い」「高市さんとコロッケさんのハイブリッド」といった面白がる声が集まっていた一方、「ちょっとコレは...バカにし過ぎでは？」「これは似てなさすぎる！」「無理がある」という声も見受けられた。

なお、28日現在、このポストへのコメントは制限されている。