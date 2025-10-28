大谷翔平＆佐々木朗希はシンプルコーデ、山本由伸は派手めジャケットで球場入り　トロフィー並ぶ通路を歩く

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月28日(日本時間)、公式インスタグラムを更新。ドジャースの選手たちが球場入りする様子を投稿した。大谷翔平選手（31）や山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（23）の姿もある。

佐々木朗希、白のクルーネックTシャツ×デニムで

球団公式インスタグラムは、「Back home for World Series Game 3」（編訳：ワールドシリーズ第3戦のため帰還）とメッセージを添え、移動中の選手たちの写真20枚の投稿。写真を見ると、黄金に輝くトロフィーが展示された通路をそれぞれの選手たちが歩いている。

インスタグラムに投稿された写真では、大谷選手はネイビーの半袖シャツに、タイトなデニム、足元はニューバランスのシューズ。キャップはおなじみとなった逆向きのかぶり方をしていて、真剣な表情を見せている。

山本投手は白いクルーネックTシャツに、たくさんのワッペンがついた派手めのジャケットを着用し、ドリンクのカップを手にしている。佐々木選手は、シンプルな白のクルーネックTシャツにインディゴカラーのデニムで、試合に向けて緊張感を漂わせた表情だった。

日本時間28日の第3戦は、延長18回、フリーマン選手の劇的サヨナラホームランで決着。6-5でドジャースがブルージェイズを下した。大谷選手は4打数4安打3打点5四球、2ホーマー。1試合9出塁の「異次元」の活躍をみせた。