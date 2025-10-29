J-CAST ニュース

人気元夫婦YouTuber、10歳下美女と再婚「新たなパートナーと楽しく」報告　離婚発表から8か月

2025.10.29 11:00
エンタメ班
   チャンネル登録者数22万超のYouTuber「チャンネル隊長」が、2025年10月26日にYouTubeを更新。運営するたいちょーさん（34）が再婚したことを報告した。

  • 人気YouTuber「チャンネル隊長」のたいちょーさんが再婚を報告（写真はイメージ）
  • たいちょーさん（左）と狐火さん。チャンネル隊長より
  • チャンネル隊長より
  • チャンネル隊長より
  • チャンネル隊長より
出会いはマッチングアプリ「僕の一目惚れ」

   「チャンネル隊長」は夫婦YouTuberとして活動していたが、25年2月、たいちょーさんが一人で離婚を報告。「インフルエンサーとしての生活と夫婦という生活、これのバランスがうまく取れなかった」「どちらも一度辞めて普通の人として暮らしたい」として、元妻から離婚を切り出されたと、涙ながらに語っていた。

   チャンネルにはその後、「ウクライナと日本のハーフ」という、狐火さん（24）がアシスタントとして出演し始めた。8月に公開した動画では、たいちょーさんが狐火さんについて、マッチングアプリで知り合ったことや「僕の一目惚れ」だったことを明かし、正式に交際をスタートしたことを報告していた。

   9月には、カップルチャンネル「狐火さんち」をスタートした。

   そして10月26日になり、「チャンネル隊長」で、「大切なご報告です。」と題した動画を公開。二人並んで「たいちょーと狐火は入籍します」と発表した。

   たいちょーさんは2月に離婚を報告したばかり。本人も「早くない？ とか、多分めちゃくちゃ言われると思う。絶対来ると思う」「俺も思うしね。だから言われても文句は言わない。おっしゃる通りです。早いです」と笑った。

「めでたく子供を授かったら、家族系チャンネルも」
