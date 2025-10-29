J-CAST ニュース

鷹党驚愕！　CSスタメン的中のHKT48メンバー、日本シリーズでまさかの「9連単」的中→勝利

2025.10.29 13:00
スポーツ班
   連日激戦が続いているSMBC日本シリーズ2025をめぐり、SNSでは、アイドルグループ・HKT48の市村愛里さんによる「スタメン」予想が大きな注目を集めている。

  • HKT48の市村愛里さん（2025年9月撮影）。スタメン的中で鷹党を驚かせている
  • 福岡から甲子園球場に参戦（写真は市村愛里さんのXから）
「え.....................え！！！！！？？！！？」

   2025年10月25日に開幕した日本シリーズ。初戦は阪神タイガースが制したが、26日の第2戦、28日の第3戦ではいずれもソフトバンクホークスが勝利。現在2勝1敗でホークスが優勢に立っている。

   こうした中、SNSで注目を集めているのは神奈川県出身ながらホークスファンを公言するアイドル・市村さんによるスタメン予想だ。

   市村さんは第3戦を控えた28日午前、「おはようございます　日本シリーズ3戦目スタメン希望&予想」として、自らが選んだスタメンを投稿した。

「1(左)柳田選手　2(中)周東選手　3(右)柳町選手　4(一)山川選手　5(三)栗原選手　6(遊)今宮選手(川瀬選手...野村選手...)　7(二)牧原選手　8(捕)海野選手　9(投)モイネロ投手」

   唯一、ショートの起用には悩む様子を見せていたが、他のポジションには迷いなし。投稿には、リバイバルブーム中のブランド「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」とホークスのコラボユニフォームを着た自らの自撮り写真も添えている。

   同日午後には、ホークス公式Xが当日のラインナップを発表。なんと、市村さんが発表したスタメン表と全打順・全メンバーが完全一致していた。悩む様子を見せていたショートについても、市村さんが一番手に挙げていた今宮選手が起用されていた。

   まさかの"9連単"に、SNSでは「あいちー、すご～～～～～～！！　ドンピシャ！！！！」「びっくりした！！！　さすがすぎる」など、驚きと称賛の声が相次いだ。

   市村さん本人も自らの投稿を引用し、「え.....................え！！！！！？？！！？」と驚きを隠せない様子だった。

「え、卒業後の進路決まったかも」
