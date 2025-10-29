【ブレイキングダウン】ノッコン寺田、「溝口勇児VS飯田将成」因縁対決を後押し、溝口氏「宣戦布告」に賛同

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）を出禁になっているノッコン寺田（40）が、2025年10月28日にユーチューブを更新し、同団体COO溝口勇児氏（40）と飯田将成（39）との対戦を後押しした。

溝口氏「何より飯田のメンタルは子猫ちゃん」

元プロボクサーの飯田は、ブレイキングダウンの人気選手で、COOを務める溝口氏とは因縁関係にある。

発端は、7月13日に大阪で開催された「BreakingDown16」だ。飯田は、ラッパーのSATORUと対戦する予定だったが、試合前の溝口氏の言動に不満を示し、試合をドタキャンした。

試合は中止することなく、溝口氏が飯田の代わりに出場し、SATORUに4－1の判定で勝利した。溝口氏は試合後、飯田に対して挑発的な口調で対戦を呼びかけたが、現時点で両者の対戦は実現していない。

ブレイキングダウンでのドタキャン後、試合から遠ざかっていた飯田は、26日に開催された格闘技イベント「FIGHTER100」に出場し、韓国人ファイターを1回KOで下した。同イベントでは、日韓戦が行なわれ、寺田は日本の監督を務めた。

飯田と因縁のある溝口氏は、28日に自身のXを更新。インターネットで拡散された飯田のファイト動画を添付し、次のようなコメントを投稿した。

「飯田が試合後のインタビューでおれを煽ってるらしくて『おまえが勝てるわけない』って連絡が山ほど来てる。プロだし、技術もあるし、実力も認める。けどSATORU戦のときだって同じように言われてた。何より飯田のメンタルは子猫ちゃんだから正直、負ける気は1ミリもない。追いかけ回して首根っこ掴んで膝蹴りして悶絶させるだけ。あいつが喧嘩したいならMMA（編注：総合格闘技）でもいいよおれは」